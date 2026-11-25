Passport Police Verification: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि पासपोर्ट बनवाने, रिन्यू कराने या पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की जल्दबाजी आपको साइबर ठगों का शिकार बना सकती है। शहर में जालसाजों ने इसके लिए पासपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मिलते-जुलते फर्जी पोर्टल तैयार किए हैं। इन पर आवेदन और प्रक्रिया के नाम पर लोगों से निजी दस्तावेज, बैंक संबंधी जानकारी और अन्य संवेदनशील डेटा जुटाया जा रहा है। बाद में इसी जानकारी के आधार पर बैंक खातों में सेंध लगाई जा रही है। नए तरीके की ठगी को लेकर इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (आइसी) और सीबीआइ ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क किया है।