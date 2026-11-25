सिंधी समाज के संत साधु टीएल वासवानी के संदेश के बाद 25 नवंबर को नो मीट डे मनाया जा रहा है। इस पर महापौर ने नो मीट डे मनाने की घोषणा करने के साथ आज के दिन मांस-मछली की दुकानें न खुलें इसको लेकर नगर निगम के अफसरों को निर्देश जारी कर दिए। निगम का अमला नो मीट डे के चलते मांस-मच्छली की दुकानें बंद कराने के लिए सुबह 8 बजे निकला और भोई मोहल्ला पहुंचा। जैसे ही अमले ने कार्रवाई करना शुरू किया, वैसे ही मछली पालक और भोई समाज के 300 से ज्यादा लोग विरोध में सड़क पर उतर आए। लोगों ने पहले सुभाष मार्ग और फिर निगम चौराहे पर चक्काजाम किया। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। चक्काजाम से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। यह देख पुलिस ने लोगों को समझा कर चौराहे से हटाया।