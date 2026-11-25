परिजन के मुताबिक ई-रिक्शा चालक विनय 21 नवंबर की रात घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। 22 नवंबर को पिता ने एरोड्रम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता जगदीश ने पुलिस को बताया कि 21 नवंबर को बेटे को सुजीत पटेल और उसके दो साथी अपने साथ लेकर गए थे। जैकेट को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि उन्होंने ही मारपीट की और उसे गाड़ी पर बैठाकर साथ ले गए थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हत्या का मुख्य संदेही अजय कपारिया निवासी वंदना नगर (छोटा बांगड़दा) है, जो ई-रिक्शा चलाता है। उससे पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल ली है।