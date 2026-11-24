Heart Attack:मध्यप्रदेश के इंदैर शहर में सर्द हवाओं और तापमान में गिरावट के बीच ठंड का असर अब दिल की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। खासकर पहले से हृदय रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए मौसम में बदलाव चुनौती बन रहा है। ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इससे दिल को सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में अस्पतालों में ऐसे मरीज भी बढ़ रहे है, जो पहले से हार्ट संबंधित किसी समस्या से पीड़ित है। एमवाय अस्पताल के हृदय रोग विभाग की ओपीडी में रोजाना करीब 50 से 60 मरीज आते हैं, इनमें से लगभग 20 से 30 फीसदी पहले से बीमार मरीज होते हैं। निजी अस्पतालों में भी गंभीर हृदय रोगियों की संख्या में करीब 10 फीसदी तक बढ़ोतरी बताई जा रही है।