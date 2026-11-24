Road Accident: मध्य प्रदेश के भितरवार क्षेत्र के जिस घर में दो मासूम बेटियों की किलकारियां गूंजती थीं, जहां माता-पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने संजो रहे थे, उस घर में अब हमेशा के लिए सन्नाटा पसर गया है। एक नशे में धुत ट्रॉला चालक की लापरवाही ने महज कुछ पलों में हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। डबरा-भितरवार मुख्य मार्ग पर कल्याणी तिराहे के पास रविवार शाम हुए सड़क हादसे (Road Accident) में पति-पत्नी और उनकी आठ वर्षीय बेटी की मौत के बाद जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही छह साल की मासूम भूमि उर्फ बिन्नी ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में परिवार के चारों सदस्यों की मौत हो गई। सोमवार को जब चारों के शव भितरवार पहुंचे तो हर आंख नम हो गई। एक ही परिवार से चार अर्थियां उठने के मंजर ने लोगों की आंखे नम कर दी।