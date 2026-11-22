ग्वालियर. सालों से सरकारी फाइलों में अटकी जीएसटी की बकाया राशि अब डिजिटल निगरानी में वसूल हो रही है। नोटिस से लेकर बैंक खाते और संपत्ति कुर्की तक, अब हर कार्रवाई पर ऑनलाइन नजर है। मध्यप्रदेश ने जीएसटी की बकाया वसूली के लिए अलग वेब पोर्टल तैयार कर ऐसा सिस्टम बनाया है, जहां हर प्रकरण की प्रगति और अधिकारियों की जवाबदेही तय है। व्यवस्था के साथ मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। बदलाव का असर सरकारी खजाने में साफ दिखाई दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अक्टूबर तक जीएसटी की बकाया वसूली 432 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसी अवधि तक बढकऱ 745 करोड़ रुपए पहुंच गई। यानी एक साल में 313 करोड़ रुपए ज्यादा वसूली और करीब 72 फीसदी की बढ़ोतरी। विभाग के लिए यह केवल आंकड़ों की बढ़त नहीं, बल्कि वसूली के पुराने ढर्रे में आए बड़े बदलाव का नतीजा है।