पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने युवती के संबंध में बातचीत करने के लिए रियांश को बुलाया और लोहे के एंगल से सिर पर वार कर उसकी हत्या की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने हत्या को हादसा बताने और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव और रियांश की एक्टिवा को रोड साइड पर लाकर रख दिया था। वारदात में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना के समय पहने गए कपड़े, मोबाइल फोन तथा घटनास्थल से खून लगी मिट्टी सहित महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य जब्त किए हैं।