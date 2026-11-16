एमपी में पर्यटकों के लिए खुशखबरी, बालाघाट में 20 बाघों का बसेरा, जंगल में घुसते ही दिखेंगे टाइगर

Sonewani Forest Tiger Safari: बालाघाट में सोनेवानी जंगल बाघों का बना नया ठिकाना (फोटो सोर्स- Kanha National Park Website)
Sonewani Forest Tiger Safari: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में दक्षिण वन मंडल के लालबर्रा परिक्षेत्र में कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व कॉरिडोर सोनेवानी जंगल अब सिर्फ बाघों के गुजरने का रास्ता नहीं रहा। यह बाघों का स्थायी घर बन चुका है। वन विभाग के ताजा आकलन के मुताबिक, जिले के वनमंडलों में बाघों का कुनबा 80 के पार पहुंच गया है। इनमें सोनेवानी में ही करीब 20 बाघ हैं। ऐसे में सोनेवानी को 'कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की कवायद तेज हो गई है। विभाग ने लंबे समय से अटकी विभागीय, खनन संबंधी अड़चनों को दूर कर संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजा है। सोनेवानी वन क्षेत्र का दायरा 167 वर्ग किमी है।
सोनेवानी को बाघों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बनाने मानवीय दखल समाप्त किया गया। गांव विस्थापित किए गए। 2018 में सबसे पहले सिलेझरी गांव का विस्थापन हुआ। हाल ही में सोनेवानी, नवेगांव, चिखलावडर्डी गांव भी विस्थापित किए गए। इन 4 गांवों को हटाने के बाद जंगल में मानवीय दखल पूरी तरह खत्म हो गया। नतीजा, कान्हा-पेंच कॉरिडोर में बाघों की आवाजाही और वंशवृद्धि के लिए बेहद अनुकूल माहौल तैयार हो गया है।
अखिल भारतीय बाघ अनुमान की ताजा गणना में भी बालाघाट के जंगलों में बाघों की संख्या बढ़ने के संकेत मिले हैं। 2022 में जिले में करीब 60 बाघ दर्ज किए गए थे। 2026 की गणना प्रक्रिया हो चुकी है। हालांकि, रिपोर्ट जारी होना बाकी है।
'वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र' के रूप में सोनेवानी ईको टूरिज्म के नए केंद्र के रूप में उभरा है। बाघ और तेंदुए की आसान साइटिंग के कारण 4 साल में जिप्सी सफारी के राउंड 6 गुना से ज्यादा बढ़े हैं। ग्रामीणों को जिप्सी संचालन, चालक और नेचर गाइड के रूप में रोजगार मिल रहा है। 10 नवंबर से सफारी का नया सत्र हुआ है। रोजाना पर्यटक पहुंच रहे हैं।
सोनेवानी को कंजर्वेशन रिजर्व बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। खनन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए दोबारा संशोधित प्रस्ताव बनाया है। अब 142 वर्ग किमी का प्रस्ताव शासन को भेजा है। सोनेवानी में 10 नवंबर से सफारी शुरू है। पर्यटकों में उत्साह है।
गौरव चौधरी, सीसीएफ, वनवृत्त, बालाघाट
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