16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बालाघाट

एमपी में पर्यटकों के लिए खुशखबरी, बालाघाट में 20 बाघों का बसेरा, जंगल में घुसते ही दिखेंगे टाइगर

Sonewani Forest Tiger Safari: मध्य प्रदेश के बालाघाट में सोनेवानी जंगल बाघों का नया ठिकाना बन गया है। यहां बाघों की बढ़ती संख्या से पर्यटन और सफारी को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बालाघाट

image

Akash Dewani

Updated: 16 Nov 2026, 8:07 AM IST

sonewani forest tiger safari tourism conservation reserve

Sonewani Forest Tiger Safari: बालाघाट में सोनेवानी जंगल बाघों का बना नया ठिकाना (फोटो सोर्स- Kanha National Park Website)

Sonewani Forest Tiger Safari: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में दक्षिण वन मंडल के लालबर्रा परिक्षेत्र में कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व कॉरिडोर सोनेवानी जंगल अब सिर्फ बाघों के गुजरने का रास्ता नहीं रहा। यह बाघों का स्थायी घर बन चुका है। वन विभाग के ताजा आकलन के मुताबिक, जिले के वनमंडलों में बाघों का कुनबा 80 के पार पहुंच गया है। इनमें सोनेवानी में ही करीब 20 बाघ हैं। ऐसे में सोनेवानी को 'कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की कवायद तेज हो गई है। विभाग ने लंबे समय से अटकी विभागीय, खनन संबंधी अड़चनों को दूर कर संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजा है। सोनेवानी वन क्षेत्र का दायरा 167 वर्ग किमी है।

बाघों के लिए अनुकूल माहौल

सोनेवानी को बाघों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बनाने मानवीय दखल समाप्त किया गया। गांव विस्थापित किए गए। 2018 में सबसे पहले सिलेझरी गांव का विस्थापन हुआ। हाल ही में सोनेवानी, नवेगांव, चिखलावडर्डी गांव भी विस्थापित किए गए। इन 4 गांवों को हटाने के बाद जंगल में मानवीय दखल पूरी तरह खत्म हो गया। नतीजा, कान्हा-पेंच कॉरिडोर में बाघों की आवाजाही और वंशवृद्धि के लिए बेहद अनुकूल माहौल तैयार हो गया है।

भोपाल में जेन-जी को भा रहा ‘हाइब्रिड वर्क मॉडल’, घर पर रहकर मेट्रो की नौकरी बन रही पसंद

ये भी पढ़ें
हाइब्रिड वर्क मॉडल, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

बाघ गणना-2026 में भी बढ़ोतरी के संकेत

अखिल भारतीय बाघ अनुमान की ताजा गणना में भी बालाघाट के जंगलों में बाघों की संख्या बढ़ने के संकेत मिले हैं। 2022 में जिले में करीब 60 बाघ दर्ज किए गए थे। 2026 की गणना प्रक्रिया हो चुकी है। हालांकि, रिपोर्ट जारी होना बाकी है।

10 नवंबर से फिर शुरू हुई सफारी

'वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र' के रूप में सोनेवानी ईको टूरिज्म के नए केंद्र के रूप में उभरा है। बाघ और तेंदुए की आसान साइटिंग के कारण 4 साल में जिप्सी सफारी के राउंड 6 गुना से ज्यादा बढ़े हैं। ग्रामीणों को जिप्सी संचालन, चालक और नेचर गाइड के रूप में रोजगार मिल रहा है। 10 नवंबर से सफारी का नया सत्र हुआ है। रोजाना पर्यटक पहुंच रहे हैं।

खनन क्षेत्र में आने के कारण बदला गया प्रस्ताव- सीसीएफ

सोनेवानी को कंजर्वेशन रिजर्व बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। खनन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए दोबारा संशोधित प्रस्ताव बनाया है। अब 142 वर्ग किमी का प्रस्ताव शासन को भेजा है। सोनेवानी में 10 नवंबर से सफारी शुरू है। पर्यटकों में उत्साह है।
गौरव चौधरी, सीसीएफ, वनवृत्त, बालाघाट

जीएसआई की बड़ी पड़ताल, 65 लाख साल पहले नर्मदा घाटी में रहता था हाथी जैसा विशालकाय जीव

ये भी पढ़ें
नर्मदा घाटी में रहता था स्टेगोडॉन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.