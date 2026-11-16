एमपी में पर्यटकों के लिए खुशखबरी, बालाघाट में 20 बाघों का बसेरा, जंगल में घुसते ही दिखेंगे टाइगर

Sonewani Forest Tiger Safari: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में दक्षिण वन मंडल के लालबर्रा परिक्षेत्र में कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व कॉरिडोर सोनेवानी जंगल अब सिर्फ बाघों के गुजरने का रास्ता नहीं रहा। यह बाघों का स्थायी घर बन चुका है। वन विभाग के ताजा आकलन के मुताबिक, जिले के वनमंडलों में बाघों का कुनबा 80 के पार पहुंच गया है। इनमें सोनेवानी में ही करीब 20 बाघ हैं। ऐसे में सोनेवानी को 'कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की कवायद तेज हो गई है। विभाग ने लंबे समय से अटकी विभागीय, खनन संबंधी अड़चनों को दूर कर संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजा है। सोनेवानी वन क्षेत्र का दायरा 167 वर्ग किमी है।