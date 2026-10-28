हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए हत्या, बालाघाट में बच्चे के जन्म के 20 दिन बाद पिता गिरफ्तार

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ से जांच की तो शक रुपेश मरकाम पर गया। रूपेश मॉयल तिरोड़ी खदान में मजदूर था और घटना वाले दिन से अनुपस्थित था। पुलिस ने रूपेश को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की और उसकी कॉल डिटेल निकाली वारदात का पर्दाफाश हो गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। अस्पताल का बिल 50 हजार रुपये से ज्यादा था जिसे चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। घटना वाले दिन उसने खेलनबाई अकेला देखा और उसके जेवरात देखकर लालच आ गया। सिर पर वार कर उसने हत्या की और मंगलसूत्र व सोने के टॉप्स लेकर भाग गया था। जेवरात गिरवी रखकर उसने अस्पताल का बिल चुकाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।