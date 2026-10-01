‘पहले दाने हुए, फिर बीमारी बढ़ी और छिन गए बच्चे’, बालाघाट के पीड़ित परिवारों ने राहुल गांधी को बताया दर्द

Balaghat Tribal Families Rahul Gandhi: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम जगला में करीब 42 मिनट रूके राहुल गांधी से मृत बच्चों के परिजनों ने बातचीत के दौरान अपना दर्द साझा किया। साथ ही गांव में स्कूल व अस्पताल खुलवाने की मांग रखी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ग्राम जगला में करीब 35 पीड़ित परिवार से मिले। उनसे बातचीत की और उनकी पीड़ा को समझा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक संजय उइके सहित ग्राम पंचायत धनुधनुवर्धा, अडोरी व मच्छुर्दा की सरपंच उपस्थित रहीं। राहुल से बातचीत के अंश को पीड़ित परिजनों ने ‘पत्रिका’ से साझा किया है।