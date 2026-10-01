बालाघाट में आदिवासियों के बीच दिखा राहुल गांधी का देशी अंदाज

राहुल गांधी मृतक बच्चों के गांव में करीब 45 मिनट रहे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजनों से बातचीत कर उनकी व्यथा जानी। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि, सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार आएगी तो इस गंभीर विषय पर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, क्षेत्र में लगातार बच्चों की जान जा रही है लेकिन, न तो मरीज बच्चों को पर्याप्त उपचार मिला और ना ही मृतक बच्चों के परिजन को मुआवजा राशि दी गई है। सरकार अपनी ब्रांडिग के लिए तो कई योजनाएं चला रही है, पर ग्रामीणों को अधिकतर योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल रहा।