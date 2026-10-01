‘आदिवासियों को वनवासी मानती है BJP-RSS’, बालाघाट आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा हमला

Rahul Gandhi Balaghat Visit- कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को थोड़ी देर में मध्यप्रदेश के बालाघाट पहुंचने वाले हैं। वे बैगा समुदाय के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, जिनके 32 घरों में बीमारी से बच्चों की मौत हो गई थी। बालाघाट पहुंचने से पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर भाजपा और आरएसएस (Bjp-Rss) पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि आदिवासियों की ये तकलीफें BJP-RSS की उस सोच का हिस्सा हैं, जो उन्हें भारत के पहले मालिक नहीं, वनवासी मानती है।