राहुल गांधी की नजर एमपी पर क्यों? अब बालाघाट, फिर जबलपुर की बारी

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बार के विधानसभा चुनाव से दो साल पहले ही सूबे को लेकर कमर कस चुके हैं। यही कारण है कि, मध्य प्रदेश के बाहुल आदिवासी वर्ग के साथ साथ युवाओं पर उनका खास फोकस है। पिछले दिनों 19 सितंबर को राहुल गांधी इंदौर शहर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। पार्ची के अनुसार, ये कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन युवाओं का बड़ा समर्थन मिला। इंदौर के कार्यक्रम की सफलता के बाद कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने नया ऐलान करते हुए कहा कि, राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम एमपी के हर शहर में होगा। यहां तक की उन्होंने अगले शहर की घोषणा भी की थी। नायक के अनुसार, जबलपुर में अगला कार्यक्रम होने की जानकारी दी गई थी। हालांकि, उसकी तारीखों की घोषणा से पहले राहुल गांधी का बालाघाट दौरा तय हो गया है।