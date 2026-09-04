PWD इंजीनियर की शाही जिंदगी,आलीशान बंगला सहित 12 बैंक खाते, लग्जरी कारें मिली, छिंदवाड़ा से भोपाल तक करोड़ों की संपत्ति

इन खातों में जमा राशि और इनसे जुड़े बैंक लॉकरों को खंगाला जा रहा है, जिससे काली कमाई का एक बड़ा राजफाश होने की उम्मीद है। ईओडब्ल्यू जबलपुर की तीन अलग-अलग टीमों ने गुरुवार सुबह छह बजे एक साथ आरोपी कमल किशोर सिंगारे के छिंदवाड़ा, भोपाल और बालाघाट स्थित आवासीय व अन्य परिसरों पर छापा मारा। शिकायत सत्यापन के बाद दर्ज अपराध के तहत शुरू हुई इस जांच में अब तक 11 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हो चुका है।