नरसिंहपुर में ईडी के छापे, पूर्व विधायक संजय शर्मा के कारोबारी ठिकानों और नजदीकी के आवास पर कार्रवाई

ईडी की कार्रवाई किस मामले के सिलसिले में की जा रही है, इसे लेकर फिलहाल आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि जांच संजय शर्मा से जुड़े किसी कारोबारी मामले के संबंध में की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ये कार्रवाई एनएचएआई के टोल से जुड़े मामले को लेकर है हालांकि, जांच का वास्तविक कारण और ईडी की कार्रवाई का दायरा अधिकारियों की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।