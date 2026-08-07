बालिका का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार, आरोपी ने बालिका से कहा था कि घर चलो पापा बुला रहे हैं



फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला, एसआईटी की निगरानी में होगी जांच

गुरूवार को कंट्रोल रूम में एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने पूरे घटनाक्रम में हुई कार्रवाई का खुलासा करते हुए कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। बताया कि आरोपी युवक घटना के बाद बाइक से भागने की फिराक में था। प्रकरण को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा तथा इसकी जांच एसआईटी की निगरानी में प्राथमिकता से पूर्ण कर जल्द ही अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसपी डॉ. मीना ने बताया कि आरोपी विवाहित है, जिसकी पत्नी गर्भवती है और वह मायके में है। आरोपी टाइल्स लगाने एवं मजदूरी का कार्य करता है। पुलिस जब बालिका की तलाश में जुटी थी तभी पता चला कि वह बालिका को बाइक पर बिठाकर जंगल की तरफ ले जाते हुए दिखा था। रात को ही पूरी टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव से लगे जंगल के कई हिस्सों में तलाशी की। आरोपी को पकडऩे के लिए संभावित स्थानों पर प्रभावी घेराबंदी कर गांव से लगे जंगल से पकड़ा। एफएसएल व फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और बारीकी से हर पहलू की जांच हो रही है। जांच के दौरान यह पाया गया है कि हत्या बुधवार की दोपहर लगभग 2 से साढ़े तीन बजे के बीच की गई है।

ग्रामीणों के सहयोग को सराहा

एसपी ने मामले में ग्रामीणों द्वारा दिए गए सहयोग को सराहते हुए कहा कि ग्रामीणों ने न केवल जांच में सक्रिय सहयोग किया बल्कि आपसी भाइचारे एवं शांति-सौहाद्र बनाए रखते हुए सामाजिक एकता की मिसाल प्रस्तुत की है। एसपी ने जिले के लोगों से कहा है कि वह बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही पुलिस थाना या डायल 112 पर सूचना दें। इस दौरान एएसपी संदीप भूरिया समेत कार्रवाई में शामिल टीम की मौजूदगी रही।