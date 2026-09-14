‘पलक झपकते ही बाइक चोरी’ चाचा-भतीजे की जोड़ी ने किया था नाक में दम, नरसिंहपुर पुलिस ने 11 बाइकों के साथ पकड़ा

Narsinghpur News :मध्य प्रदेश के प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पुलिस ने बाइक चोर चाचा-भतीजे को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल करते हुए क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत दी है। बताया जा रहा है कि, पिछले कई दिनों से जारी बाइक चोरी की वारदातों ने आम लोगों की चिता बढ़ा रखी थी। शातिर चोर पलक झपकते ही बाइक चुराकर फरार हो जाते थे और पुलिस की तमाम जद्दोजहद के बावजूद ये शातिर चोर गिरफ्त से बाहर थे। अब जिले की गंज स्टेशन पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर जिले में जारी चोरी की वारदातों पर नकेल कसने की कार्रवाई की है।