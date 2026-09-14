14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नरसिंहपुर

‘पलक झपकते ही बाइक चोरी’ चाचा-भतीजे की जोड़ी ने किया था नाक में दम, नरसिंहपुर पुलिस ने 11 बाइकों के साथ पकड़ा

Bikes Stolen Case : नरसिंहपुर में चाचा - भतीजा मिलकर शातिराना अंदाज में चुरा लेते थे लोगों की मोटरसाइकिल। 'ऑपरेशन ईगल क्लॉ' के तहत कार्रवाई करते हुए गंज पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 11 बाइकें जब्त की हैं।
2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Sep 14, 2026

Bikes Stolen Case

जब्त बाइकों के साथ पुलिस गिरफ्त में चाचा-भतीजे चोर (फोटो सोर्स: Ganj Police)

Narsinghpur News :मध्य प्रदेश के प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पुलिस ने बाइक चोर चाचा-भतीजे को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल करते हुए क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत दी है। बताया जा रहा है कि, पिछले कई दिनों से जारी बाइक चोरी की वारदातों ने आम लोगों की चिता बढ़ा रखी थी। शातिर चोर पलक झपकते ही बाइक चुराकर फरार हो जाते थे और पुलिस की तमाम जद्दोजहद के बावजूद ये शातिर चोर गिरफ्त से बाहर थे। अब जिले की गंज स्टेशन पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर जिले में जारी चोरी की वारदातों पर नकेल कसने की कार्रवाई की है।

जिलेभर में अवैध गतिविधियों और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन ईगल क्लॉ' अभियान के तहत नरसिंहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चाचा और भतीजे को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, आरोपियों की निशानदेही पर सोमवार तक चोरी की कुल 11 मोटरसाइकिलें भी बरामद की जा चुकी हैं। जब्त किए गए वाहनों की अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। हालांकि, पुलिस का मानना है कि, पूछताछ में आरोपियों से और भी कई वारदातों का खुलासा हो सकता है।

आरोपियों से 11 मोटरसाइकिलें बरामद

मामले को लेकर एसडीओपी मनोज कुमार गुप्ता का कहना है कि, पुलिस अधीक्षक के निर्देशान में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आरोपियों की गिरफ्तीरी की गई है। अबक की पूछताछ में आरोपियों से 11 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। आगे भी पूछताछ और निशानदेही के आधार पर कार्रवाई जारी रह सकती है।

सस्ती कीमत पर बेच देते थे बाइक

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपी अखिलेश रजक और बालकृष्ण रजक नरसिंहपुर के स्टेशनगंज थाना इलाके के मुड़िया गांव के रहने वाले हैं। ये दोनों आपस में चाचा - भतीजे हैं, जो मिलकर जिले के साथ-साथ आसपास के इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। चोरी के बाद वे इन वाहनों को कम दामों में अनजान व्यक्तियों को बेच दिया करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचते हुए उनके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है।

अन्य संदिग्धों की तलाश जारी

फिलहाल, पुलिस दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि, इस वाहन चोरी के सिंडिकेट में उनके अलावा और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ये सुराग भी खंगालने में जुची है कि, इन्होंने चुराई हुई गाड़ियां किन-किन लोगों को बेची हैं, जिससे आगे और भी बरामदगी होने की संभावना जताई गई है।

गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा घर लाने वाले देशवासियों से पंडित धीरेंद्र शास्त्री की खास अपील

ये भी पढ़ें
Ganesh Chaturthi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 05:19 pm

Published on:

14 Sept 2026 05:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / ‘पलक झपकते ही बाइक चोरी’ चाचा-भतीजे की जोड़ी ने किया था नाक में दम, नरसिंहपुर पुलिस ने 11 बाइकों के साथ पकड़ा

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम में BJP का बोर्ड बनना तय, इन 4 वार्डों का चुनाव परिणाम अटका

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नरसिंहपुर शहरी क्षेत्र में ही रोड के गड्ढों में फंस रहे वाहन, जिम्मेदार बेखबर, रेलवे ब्रिज के धीमे निर्माण से डायवर्ट रूट ने बढ़ाई परेशानी

नरसिंहपुर शहर से लगे रौंसरा रेलवे ब्रिज के निर्माण की धीमी गति के साथ ही वाहनों के लिए बनाए गए डायवर्ट रूट की बदहाल स्थिति अब आमजन के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। मार्ग पर जगह-जगह बड़े गड्ढे हैं,
समाचार

जिले में बारिश का दौर जारी, बरगी के पानी से नर्मदा में बाढ़ का असर बरकरार, मेला पुल से दूसरे दिन भी नहीं हो सका आवागमन शुरू

नरसिंहपुर जिले में बारिश का दौर जारी है, शनिवार को भी रुक-रुककर बारिश होती रही। शुक्रवार की रात कई स्थानों पर तेज बारिश के बाद शनिवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश की झड़ी का क्रम चलता रहा।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर में ईडी के छापे, पूर्व विधायक संजय शर्मा के कारोबारी ठिकानों और नजदीकी के आवास पर कार्रवाई

ED Raid
नरसिंहपुर

बालिका का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार, आरोपी ने बालिका से कहा था कि घर चलो पापा बुला रहे हैं

जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय एक बालिका का अपहरण कर 22 वर्षीय युवक ने जंगल में ले जाकर बलात्कार किया और फिर बेरहमी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है
नरसिंहपुर

धार्मिक स्थलों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार, चोरी गई 100 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं व सिंहासन बरामद

जिले के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चार सदस्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जैन मंदिरों से चोरी गई लगभग 100 वर्ष पुरानी दो प्रतिमाएं, सिंहासन, माता मंदिर से चोरी किया गया शंख रखने का पात्र, दान पेटी, श्रृंगार सामग्री सहित वारदात में प्रयुक्त स्कूटी और लोहे का कटर बरामद किया है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.