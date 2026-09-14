गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा घर लाने वाले देशवासियों से पंडित धीरेंद्र शास्त्री की खास अपील

प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी मूर्तियों के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि, पीओपी की मूर्तियां जलस्रोतों और नदियों में विसर्जित होने के बाद भी सालों तक नष्ट नहीं होतीं। नदियों और तालाबों के किनारों पर भगवान की टूटी-फूटी प्रतिमाओं को देखना बेहद दुखद और कष्टदायक होता है। उन्होंने आगे कहा कि, 'भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। जो भी भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम-संयम से उनकी पूजा-अर्चना करता है, उसे भगवान गजानन से रिद्धि-सिद्धि और सुख-समृद्धि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है।'