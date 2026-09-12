5 साल से मायके में थी पत्नी, छतरपुर की लोक अदालत में सुलह के बाद पति संग लौटी

इसी तरह ग्राम एवं तहसील छतरपुर निवासी भी लोक अदालत में समझाइश के बाद समझौता हुआ। दोनों का करीब पांच वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद पारिवारिक कारणों से विवाद हो गया और पत्नी वर्ष 2025 में मायके चली गई थी। पति द्वारा पत्नी को साथ ले जाने के लिए जिला न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मामले को लोक अदालत में रखा गया, जहां दोनों पक्षों से संवाद कर उन्हें समझाइश दी गई। इसके बाद पति-पत्नी ने आपसी मतभेद समाप्त करते हुए फिर से साथ रहने का निर्णय लिया। दोनों खुशी-खुशी साथ लोक अदालत से रवाना हुए।