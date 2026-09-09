मंच पर जया किशोरी ने किया धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत, फिर होने लगी दोनों की शादी की बातें

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और जया किशोरी दोनों ही कथावाचक हैं और देश विदेश में कथा करते रहते हैं। करोड़ों लोग इनके फालोअर्स हैं। एक बार जया किशोरी ने बताया कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो कथावाचक हो। इसके बाद कई बार चर्चाएं और अफवाह उड़ती रहीं। यहां तक कि मीडिया भी इनसे आपस में विवाह पर सवाल पूछ चुके हैं। इसके अलावा किसी शिवरंजनी से भी इनका नाम जुड़ा। जिस पर एक बार धीरेंद्र शास्त्री ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर कहा था कि जब भी शादी करूंगा तो सबको बताकर करूंगा। प्रेम विवाह करने की उनकी इच्छा नहीं है। माता-पिता की पसंद पर ही शादी करूंगा। यदि किसी से इश्क हुआ तो मंच से सभी को बताऊंगा। शिवरंजनी के साथ विवाह की बातों पर उन्होंने कहा था कि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, देश की सभी उनकी बहनें हैं, वे किसी के दावे करने से शादी नहीं कर रहे हैं।