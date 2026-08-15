‘देश के लिए जान नहीं देंगे, देश के लिए जिएंगे…’, Gen-Z को धीरेंद्र शास्त्री ने दिया नया मंत्र

इधर, शुक्रवार को बागेश्वर धाम में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस बीच जमकर बारिश होने लगी। लेकिन, मूसलाधार बारिश भी देशप्रेम का यह उत्साह कम नहीं कर सकी। इस दौरान बागेश्वर महाराज के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने जोश के साथ देशभक्ति के नारे लगाए। देशभक्ति गीतों और राष्ट्रभक्ति के रंग में सभी रंग गए थे। पं. शास्त्री खुद भी भीगते रहे और बच्चों के साथ देशभक्ति के जश्न में नजर आए।