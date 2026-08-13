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जिस बेड पर होता है बच्चों का इलाज, वहां आराम फरमा रहा था कुत्ता, वीडियो ने खोली छतरपुर के अस्पताल की पोल

Children Ward Dog Video: लवकुशनगर स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के वार्ड के बेड पर कुत्ता आराम करता मिला। वीडियो सामने आते ही अस्पताल की सफाई, सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर सवाल उठे।
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छतरपुर

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Akash Dewani

Aug 13, 2026

government hospital children ward dog video chhatarpur news

Chhatarpur News: सरकारी अस्पताल के बच्चा वार्ड के बिस्तर पर कुत्तों का कब्जा (फोटो सोर्स- Patrika)

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक सरकारी अस्पताल के वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। जिले के लवकुशनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था और साफ-सफाई की पोल खोलती एक गंभीर वीडियो सामने आई है। अस्पताल के वार्ड में मरीजो और बच्चों के इलाज के लिए लगाए गए बेड पर एक कुत्ते के आराम करने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। वीडियो सामने आने के बाद मरीजों में इन्फेक्शन के खतरे को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।

इलाज कराने आए तीमारदार ने बनाया वीडियो, मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़

मिली जानकारी के मुताबिक, अस्पताल में अपने मरीज का इलाज कराने आए एक तीमारदार ने बच्चो के वार्ड में बेड पर कुत्ते को आराम फरमाते हुए देखा और इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो (Children Ward Dog Video)सामने आते ही अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, सैनिटाइजेशन और सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में संक्रमण रोकने के लिए जहां सख्त सफाई के दावे किए जाते है, वहीं बच्चों के वार्ड तक आवारा कुत्ते का पहुंच जाना मरीजों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ माना जा रहा है।

मरीजों में आक्रोश, तत्काल सुधार की रखी मांग

मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल परिसर और वार्डों में आवारा जानवरों की मौजूदगी से हमेशा इंफेक्शन और काटने का खतरा बना रहता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से व्यवस्था लचर होतीं जा रही हैं। उन्होंने प्रबंधन से परिसर में बाहरी जानवरो के प्रवेश पर सख्त रोक लगाने और सुरक्षा व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की है।

मरीजों की सेहत से खिलवाड़: संक्रमण का बड़ा खतरा

इन्फेक्शन का खतरा: आवारा कुत्तों से रैबीज, त्वचा रोग और अन्य गंभीर संक्रामक बीमारियां फैलने का जोखिम हमेशा बना रहता है।

स्वच्छता पर सवाल: जिस बेड पर मरीज को रखकर इलाज किया जाना है, वहां जानवरों का बैठना साफ-सफाई के दावों पर सीधा तमाचा है।

सीएमएचओ ने दिए जांच के निर्देश

इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरपी गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए बताया कि प्रकरण ध्यान में आया है। संबंधित अस्पताल प्रभारी व अधिकारियों से तत्काल इस लापरवाही पर जवाब-तलब किया गया है और मामले की जांच के निर्देश दिए गए है।

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Updated on:

13 Aug 2026 11:27 am

Published on:

13 Aug 2026 11:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / जिस बेड पर होता है बच्चों का इलाज, वहां आराम फरमा रहा था कुत्ता, वीडियो ने खोली छतरपुर के अस्पताल की पोल

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