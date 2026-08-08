छतरपुर में खुली लूट: 8 दुकानों पर ओवररेंटिंग के जरिए रोजाना 2.60 लाख रुपए की अवैध वसूली, हर महीने 75 लाख रुपए ऐंठ रहे ठेकेदार

शराब दुकानों के आसपास किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां, निर्धारित दर से अधिक कीमत (ओवररेटिंग) पर शराब की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों या दुकान परिसर में शराब का सेवन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी शराब दुकान संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी दुकान या परिसर में किसी भी ग्राहक को शराब पीने की अनुमति न दें और आबकारी नियमों का शत-प्रतिशत कड़ाई से पालन करें। टीम को चेकिंग के निर्देश दिए हैं, चेकिंग शुरू भी हो गई है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।