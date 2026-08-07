घर चलाने की मजबूरी में छूट रही पढ़ाई, बालिकाओं की तुलना में बालक अधिक छोड़ रहे स्कूल

जिले के सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपिस्थति चिंताजनक होती जा रही है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2025-26 के अनुसार छतरपुर में माध्यमिक और हाईस्कूल स्तर पर ड्रॉपआउट दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सबसे अधिक चिंता हाईस्कूल स्तर की है, जहां 16.8 प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं। यह राष्ट्रीय औसत 11.5 प्रतिशत से काफी अधिक है।लड़कों में अधिक ड्रॉपआउटआंकड़ों के अनुसार जिले में लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक संख्या में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) पर लड़कों की ड्रॉपआउट दर 6.7 प्रतिशत और लड़कियों की 5.9 प्रतिशत है, जबकि जिले का औसत 6.3 प्रतिशत है। हाईस्कूल (कक्षा 9-10) में लड़कों की ड्रॉपआउट दर 18.9 प्रतिशत और लड़कियों की 12.6 प्रतिशत दर्ज की गई है।शिक्षा विभाग के अनुसार नौवीं कक्षा में पहुंचते ही कई लड़कों पर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। खेती के मौसम में स्कूल से अनुपस्थिति बढ़ती है और बाद में अधिकांश छात्र पढ़ाई में वापस नहीं लौट पाते। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का दबाव और शहरी क्षेत्रों में पढ़ाई का बढ़ता प्रतिस्पर्धी माहौल भी ड्रॉपआउट की बड़ी वजह है।