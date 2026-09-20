Chhatarpur News: ‘हमसे पंगा मत लो!… अगली बार डायमंड की खड़ाऊं पहनूंगा’, ट्रोलर्स को धीरेंद्र शास्त्री का बेखौफ जवाब

बता दें कि बीते दिनों धीरेंद्र शास्त्री मुंबई में अंबानी परिवार के गणेशोत्सव में शामिल होने के लिए मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जो खड़ाऊं पहनीं थी वो चमकदार सुनहरे रंग की थीं। जब धीरेंद्र शास्त्री की इन खड़ाऊं पहने हुए तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो सोशल मीडिया पर ये दावा किया गया कि बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री सोने की खड़ाऊं पहनते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये है। हालांकि बाद में धीरेंद्र शास्त्री की ओर से इसका खंडन किया गया और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि सोना पैरों में नहीं पहना जाता है, उनकी खड़ाऊं लकड़ी की हैं और उन पर गोल्डन कलर का पेंट किया हुआ है।