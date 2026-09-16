चेहरा लटका कर बैठा रहा नायब तहसीलदार का रीडर, 15 हजार रुपये लेते छतरपुर में लोकायुक्त ने पकड़ा

शिकायत में फरियादी कृष्णकांत बिलथरे ने ये भी बताया कि पहली किस्त के तौर पर रीडर राजेन्द्र श्रीवास्तव उससे 10 हजार रुपये पहले ही ले चुका है। अब रीडर के द्वारा दूसरी किस्त के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को जाल बिछाकर फरियादी कृष्णकांत को रिश्वत के 15 हजार रुपये देने के लिए आरोपी रीडर के पास भेजा। तहसील कार्यालय में जैसे ही रीडर ने फरियादी से रिश्वत के 15 हजार रुपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया।