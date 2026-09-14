छतरपुर में शराब पीने के बाद दो लोगों की तबीयत बिगड़ी, एक सागर तो दूसरा दमोह रेफर

दूसरे मामले में भरत यादव ने बताया कि उसने बकस्वाहा की शराब दुकान से शराब खरीदी थी। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। बीएमओ डॉ. सत्यम आसाटी ने बताया कि मरीज द्वारा बताए गए लक्षणों के आधार पर प्राथमिक उपचार के बाद एहतियातन उसे रेफर किया गया। उन्होंने कहा कि तबीयत खराब होने का कारण शराब है या कोई अन्य वजह, इसकी पुष्टि चिकित्सकीय जांच के बाद ही होगी। वहीं बकस्वाहा नगर निरीक्षक प्रशांत सेन ने बताया कि दोनों मामले पुलिस के संज्ञान में हैं और जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब की सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई करती है।