Chhatarpur Woman Missing: घर के सीसीटीवी बंद कर मां और बच्चे के साथ महिला गायब, पति बोला- ‘फोन पर बंगाली में किसी से बात करती थी’

छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के हमां गांव के रहने वाले नरेन्द्र विश्वकर्मा ने थाने में शिकायती आवेदन देकर पत्नी प्रियंका मुकुती, 8 महीने के बच्चे और अपनी सास को ढूंढ़ने की गुहार लगाई है। पति नरेन्द्र का कहना है कि 10 सितंबर को जब वो दोपहर में करीब 3 बजे घर पर खाना खाने के लिए पहुंचा तो घर से पत्नी, बच्चा व सास तीनों गायब थे। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे और पत्नी व सास का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। पति नरेन्द्र विश्वकर्मा के मुताबिक पत्नी व सास के गायब होने के बाद जब उसने अलमारी देखी तो उसमें से एक लाख रुपये नकद व सोने के जेवरात गायब थे।