Ujjain News: 2 साल की बेटी के साथ बिस्तर पर सो रहे पिता का शव मिला, नाइट ड्यूटी पर थी पत्नी

रिश्तेदार भूपेन्द्र जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि बिस्तर पर शुभम और दो साल की बेटी अनिसा सो रहे थे। भूपेन्द्र ने शुभम को जगाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं उठा। भूपेन्द्र ने बताया कि शुभम का शरीर ठंडा पड़ा हुआ था जबकि बेटी गहरी नींद में सो रही थी। इसके बाद भूपेन्द्र ने शुभम की पत्नी मुस्कान और पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शुभम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। बताया गया है शुभम एक फायनेंस कंपनी में काम करता था, आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक से शुभम की मौत हुई है, हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा, फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है।