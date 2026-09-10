उज्जैन के ‘खड़े हनुमानजी’ की IIT इंदौर ने की जांच, 1000 साल पुरानी हो सकती है मूर्ति, भक्तों ने देखी ‘Hanuman Ansh’

खड़े हनुमान मंदिर के विस्थापन का मामला अब उज्जैन की सीमाओं से बाहर निकलकर देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित हो रही रील्स, वीडियो और पोस्ट के माध्यम से मंदिर से जुड़ा घटनाक्रम देश के कोने-कोने तक पहुंच रहा है। भजन गायक कन्हैया मित्तल और पुण्डरीक गोस्वामी सहित देश के कई चर्चित सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी यह मामला उठाया जा चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो और पोस्ट की कुल पहुंच अब तक करीब 5 करोड़ (50 मिलियन) तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इससे खड़े हनुमान मंदिर का मामला स्थानीय स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है।