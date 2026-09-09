72 घंटों में उज्जैन के ‘खड़े हनुमानजी’ के आगे झुका बुलडोजर, भक्तों के बीच मुस्कुराए बाबा, गाया सुंदरकांड

अति प्राचीन खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा के विस्थापन (Khade Hanumanji relocation) को लेकर साधु-संतों और हिंदूवादी संगठनों का विरोध जारी है। पुरातत्वविद् प्रो. डॉ. रमण सोलंकी के अनुसार, यह दुर्लभ प्रतिमा मालवा के बेसाल्ट पत्थर से बनी है और परमार काल व राजा भोज की शिल्पकला को दर्शाती है। साधु-संतो और हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि जब भगवान हनुमान स्वयं प्रतिमा को हटाया जाना नहीं चाहते, तो प्रशासन आखिर प्रतिमा को विस्थापित करने का प्रयास क्यो कर रहा है। बता दें कि, शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने मंदिर के विस्थापन की कार्रवाई शुरू की थी। कार्रवाई करने आई टीम ने मंदिर की दीवार और शिखर को हटा दिया था लेकिन प्रतिमा को हिला नहीं पाए। 72 घंटे तक विशेषज्ञों की जांच के बाद रविवार को कार्रवाई रोकने का फैसला लिया गया।