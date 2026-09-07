72 घंटे बाद भी एक इंच नहीं हिले उज्जैन के ‘खड़े हनुमानजी’, भावुक भक्तों की जुटी भीड़, पुजारी की तबियत बिगड़ी

Ujjain Sankat Mochan Mandir: उज्जैन के सतीगेट स्थित प्राचीन खड़े हनुमानजी मंदिर के विस्थापन (Khade Hanumanji Relocation) की कोशिशों को तीन दिन बीतने के बाद भी प्रतिमा को मूल स्थान से हटाया नहीं जा सका है। सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे मंदिर परिसर में रविवार को भी दिनभर तकनीकी परीक्षण और प्रशासनिक गतिविधियां चलती रहीं, लेकिन सवारी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने की बात सामने आई है। इधर, मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। रविवार को सुबह से ही हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और भीड़ पहले की अपेक्षा अधिक रही। मंदिर से जुड़े भक्तों और स्थानीय लोगों ने पोस्टर लगाकर प्रशासन से प्रतिमा के साथ जबरदस्ती नहीं करने और विशेषज्ञों की मौजूदगी में तकनीकी परीक्षण के बाद ही निर्णय लेने की मांग रखी। युवक कांग्रेस ने भी हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रतिमा कोसुरक्षित रखने की मांग की।