‘लड़का से किन्नर बनी…’, जेंडर चेंज के बाद रचाई शादी, उज्जैन के श्मशान में शवों से छेड़छाड़ करती थी ‘लेडी अघोरी’

दावा किया गया कि मध्यप्रदेश के एक मंदिर में दोनों की शादी हुई थी। इससे जुड़े वीडियो और फोटो में सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। जिसमें वरमाला पहनाने, मंगलसूत्र और अन्य रस्मों के साथ सात फेरे लेने के दृश्य दिखाए गए। हालांकि शादी के बाद काली पर कई आरोप भी लगे। बताया गया कि युवती इस शादी के लिए तैयार नहीं थी लेकिन दबाव में आने के बाद उसने ये किया। युवती को धमकी भी दी गई थी। उसका कहना है कि शुरुआती दिनों में वह आध्यात्मिक ज्ञान और अघोरी साधना के बारे में जानने के उद्देश्य से काली नंद गिरी के संपर्क में आई थी लेकिन बाद में उसे संदेह हुआ। इन आरोपों के साथ उसने पुलिस में शिकायत की थी, ऐसी जानकारी भी मिली है।