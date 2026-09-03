Ujjain news: ‘पहले पुरुष फिर जेंडर चेंज…’, रात को शवों से छेड़छाड़ करती ‘लेडी अघोरी’, अब विवादों में फंसी

खड़ेश्वरी विष्णुनाथ का कहना है कि उन्हें केरल के संतों से काली के बारे में कई विवादित बातें पता चली हैं। केरल के संतों ने तो इसके खिलाफ वहां के साइराबाद जिल के थाने में एफआइआर दर्ज होने की जानकारी होने की बात भी कही है। विष्णुनाथ का कहना है कि केरल के अघोर अखाड़े से जुड़े साथी ने बताया कि वह तेलगांना के रंगा रेड्डी गांव का रहने वाला है। जहां एक युवती से छेड़छाड़ पर उसके साथ गांव वालों ने मारपीट की थी। उनका दावा है कि किन्नर बनने के बाद उसका झुकाव अघोर साधना की ओर बढ़ा। विष्णु नाथ का कहना है कि कई बार उन्हें शिकायत मिली कि काली रात में शवों से छेड़छाड़ करता था। अघोर परंपरा में श्मशान साधना की मर्यादा है और सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए शव या चिता से जुड़े कृत्य करना इस परंपरा का हिस्सा नहीं है।