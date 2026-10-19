उज्जैन सिंहस्थ 2028: श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनेंगी टेंट सिटी, व्यापारियों के पुनर्वास का भी प्लान तैयार

Ujjain News : जैसे-जैसे उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ - 2028 का समय नजदीक आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी तैयारियां तेज करती जा रही है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सिंहस्थ 2028 को लेकर अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सामने आए बिंदुओं के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को कई अहम दिशा - निर्देश दिए हैं। साथ ही, सीएम ने कहा कि, तय समय पर कामों को पूरा करने के लिए अब से सिंहस्थ की तैयारियों और विकास कार्यों की हर महीने समीक्षा की जाएगी।