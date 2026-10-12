12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उज्जैन

दिवाली में PM आवास में गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे हितग्राही ! उज्जैन में 288 फ्लैट का निर्माण अधूरा

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत मल्टी प्रोजेक्ट का निर्माण आठ वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा है, जिससे हितग्राहियों की इस दीपावली भी बिना गृह प्रवेश के निकलेगी।
2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Oct 12, 2026

पीएम आवास, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

पीएम आवास, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Ujjain news: मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के लिए बुरी खबर है। सेवा से संकल्प अभियान में गरीबों को पक्के मकान देने के दावे हो रहे हैं, वहीं एक हकीकत यह भी है कि पीएम आवास मंछामन मल्टी के हितग्राहियों की यह दीपावली भी बिना गृह प्रवेश के ही निकलेगी। आठ वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद मल्टी का निर्माण अब तक अधूरा है और काम ठप्प पड़ा हुआ है। पीएम आवास योजना अंतर्गत नगर निगम मंछामन मल्टी का निर्माण कर रहा है। वर्षों बाद निगम निर्माण पूरा नहीं कर सका है।

इधर, महापौर मुकेश टटवाल कई बार बार निरीक्षण कर निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दे चुके हैं, जो कोरे ही साबित हुए हैं। अब टटवाल ने निगमायुक्त अभिलाष मिश्रा को पत्र लिख मल्टी का निर्माण पूरा करवाने का कहा है। टटवाल के अनुसार, ठेकेदार 3-4 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित हो गया है। इसके चलते ठेकेदार ने निर्माण कार्य बंद कर रखा है। टटवाल ने निगमायुक्त को पत्र लिख ठेकेदार को राशि भुगतान करने का कहा है जिससे निर्माण पूरा हो सके। इसके लिए उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर लोन लेने का भी कहा है।

सवाल- कब रोशन होगा हितग्राहियों का घर ?

योजना अंतर्गत मंछामन मल्टी में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की आवासीय इकाइयों के कुल 6 ब्लॉक में 288 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें आई और जे ब्लॉक का काम 95 प्रतिशत वहीं सी और डी ब्लॉक का कार्य 10 प्रतिशत तक व जी और एच का कार्य भी प्रचलित है। निर्माण पूरा नहीं होने के कारण हितग्राहियों को फ्लेट का आवंटन नहीं हो सका है। 7-8 वर्षों से हितग्राही अपने मकान में दीपावली के दीप जलाने का सपना देख रहे हैं लेकिन इस बार सपना पूरा होने की उम्मीद न के बराबर है।

क्या है पीएम आवास योजना

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं (पानी, बिजली और शौचालय) से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना को जून 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को आवास प्रदान करना है।
योजना के तहत 1.20 लाख और पहाड़ी व कठिन क्षेत्रों में 1.30 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। न्यूनतम घर का आकार 25 वर्ग मीटर तय किया गया है।

कैंसर मरीजों को राहत, ‘ट्यूमर’ पर रखी जा सकेगी रियल टाइम नजर, झटपट मिलेगा रेडिएशन

ये भी पढ़ें
कैंसर सेल, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 09:44 am

Published on:

12 Oct 2026 09:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / दिवाली में PM आवास में गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे हितग्राही ! उज्जैन में 288 फ्लैट का निर्माण अधूरा

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

उज्जैन में OTP-PIN नहीं बताया, फिर भी खाते से उड़े 49999 रूपए, एक्सपर्ट ने बताए ऐसे फ्रॉड से बचने के तरीके

cyber fraud avoidance tips otp pin bank account festival alert
उज्जैन

Ujjain Crime: गुमसुम रह रही बेटी ने 5 दिन बाद तोड़ी चुप्पी, माता-पिता के 'पैरों के नीचे से खिसकी जमीन'

ujjain news
उज्जैन

राहुल गांधी का अगला पड़ाव उज्जैन! छात्रों और आदिवासियों के बाद अब कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा

rahul gandhi ujjain visit congress mp vidhan sabha election 2028
उज्जैन

Ujjain Shahi Masjid: मीनार में हादसे के बाद पूर्व सदर को आया हार्ट अटैक, जेल से बाहर आते ही मौत

Ujjain Shahi Masjid Minar accident Former Sadar arshad rehmani suffers heart attack
उज्जैन

उज्जैन की शाही मस्जिद कमेटी को इंदौर हाईकोर्ट से झटका, जारी रहेगा सड़क चौड़ीकरण

Ujjain Shahi Masjid
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.