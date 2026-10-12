दिवाली में PM आवास में गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे हितग्राही ! उज्जैन में 288 फ्लैट का निर्माण अधूरा

Ujjain news: मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के लिए बुरी खबर है। सेवा से संकल्प अभियान में गरीबों को पक्के मकान देने के दावे हो रहे हैं, वहीं एक हकीकत यह भी है कि पीएम आवास मंछामन मल्टी के हितग्राहियों की यह दीपावली भी बिना गृह प्रवेश के ही निकलेगी। आठ वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद मल्टी का निर्माण अब तक अधूरा है और काम ठप्प पड़ा हुआ है। पीएम आवास योजना अंतर्गत नगर निगम मंछामन मल्टी का निर्माण कर रहा है। वर्षों बाद निगम निर्माण पूरा नहीं कर सका है।