पहले तो तबियत बिगड़ने का सिलसिला कुछ छात्राओं से शुरु हुआ, जिसके चलते छात्रावास प्रबंधन उन्हें स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा। लेकिन एकाएका कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते प्रभावित छात्राओं की संख्या बढ़कर 21 हो गई। एक साथ इतनी छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से छात्रावास में हड़कंप मच गया। इसके बाद सभी को खाचरौद अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। फिलहाल, मौजूदा अपडेट ये है कि, उपचार के बाद सभी छात्राओं की तबियत में सुधार है। शाम तक सभी की हालत सामान्य रही तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। बताया जा रहा है कि, इस घटना में दो शिक्षक भी प्रभावित हुए हैं।