2025 की जुलाई में महिला अपने दुधमुंहे बच्चे को राजस्थान के यात्रियों के सुपुर्द कर सामान लेने गई परंतु वापस नहीं लौटी। वहीं आठ दिन पहले प्लेटफॉर्म नंबर-1 के मुसाफिरखाने में दो छोटे बच्चे लावारिस (Abandoned Children) हालत में मिले थे। उन्हें छोड़कर गई महिला का भी अब तक पता नहीं चला है। मंगलवार को इसी प्लेटफॉर्म पर करीब तीन साल का एक और बच्चा अकेला रोता हुआ मिला। आरपीएफ के हेड कांस्टेबल मुकेश जांगीड़ ने बच्चे को अपने संरक्षण में लेकर परिजनों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला नर्मदा एक्सप्रेस में जाती दिखाई दी है, जबकि बच्चा प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। फिलहाल उसके परिजनों का पता नहीं चल पाया है।