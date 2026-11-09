गांवों में भी मकान-प्लॉट की बढ़ेगी कीमत, बहनों को रोजगार और पंचायतों को कमाई का जरिया दे रही एमपी सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत प्रदेश में 50 से 70 लाख पात्र ग्रामीण पट्टेधारियों की सम्पत्ति की निःशुल्क रजिस्ट्री की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्राम ढेंडिया उज्जैन शहर के बिल्कुल पास में है। यहां के लोग अपने घर में 8 अतिरिक्त कमरे बनाकर होमस्टे चला सकते है। इस तरह के होमस्टे निर्माण के लिए सरकार 2 लाख रुपए तक की मदद दे रही है तथा इसमें बिजली का बिल भी घरेलू उपयोग दर से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर प्रयास कर रही है। गाय, भैंस, बकरी, अन्य पशु सहित मत्स्य पालन के लिए ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश के गांव-गांव में सांची (दुग्ध संघ) द्वारा दुग्ध सहकारी समितियां निर्मित की जा रही है।