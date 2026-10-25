किन गंभीर रोगों को ठीक कर सकती है शरद पूर्णिमा की खीर, उज्जैन के डॉक्टरों ने गिनाए फायदे

धन्वंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रो. डॉ. प्रकाश जोशी बताते हैं कि आयुर्वेद के आचार्यों ने श्वास रोग को पित्त स्थान से उत्पन्न होने वाली व्याधि माना है। रोग में शरद पूर्णिमा पर खीर खाने की परंपरा है। यह सामान्य परंपरा नहीं, बल्कि आयुर्वेद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। खीर दूध च चावल से बनती है। आचार्य चरक ने दूध को जीवनीय बताया है। दूध मधुर रस, शीतल वीर्य व शीतल गुण वाला होता है। स्निग्ध, गुरु, मंद व प्रसन्न गुण भी हैं। चावल शीतल वीर्य, मधुर रस व स्निग्ध गुण वाला होने से त्रिदोष शामक है। दूध व चावल की खीर मधुर रस वाली होती है, जो पित्त का शमन करती है। पूर्णिमा की चांदनी में रखी खीर में चंद्रमा की सौम्य किरणों के प्रभाव से शीतल गुण बढऩे की मान्यता है। आचार्य चरक ने लोक-पुरुष सा्य सिद्धांत के संदर्भ में वर्णन किया है कि लोकगत भाव सोम, पुरुषगत भाव के प्रसाद गुण की वृद्धि करता है। इसी के चलते पूर्णिमा की रात खीर खाने का विधान है। श्वास रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियों से सिद्ध खीर का सेवन करना चाहिए।