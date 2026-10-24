27 अक्टूबर से बदलेगी बाबा महाकाल की दिनचर्या, 3 आरतियों के समय बदलेगा

इस संबंध में पुजारी आशीष गुरु ने बताया कि, भगवान महाकाल की आरतियों के समय में हर साल ऋतु के अनुसार बदलाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए 11 पवित्र नदियों के जल की अलग-अलग मटकियां बांधी जाती हैं, जिन्हें गलंतिका कहा जाता है। इसी तरह शीत ऋतु के आरंभ से ही बाबा की आरतियों के समय में परिवर्तन किया जाता है। अधिक सर्दी के दौरान भगवान को गर्म जल से स्नान कराने की परंपरा का निर्वहन भी किया जाता है।