उज्जैन में नोटों की गड्डियों के साथ रील बनाने वाले रविकांत शर्मा की पकड़ाई चालबाजी

वनरक्षक भर्ती-2026 की चयन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को 25 किलोमीटर की पैदल चाल चार घंटे में पूरी करनी थी। इसी दौरान चेस्ट नंबर 282 वाला रविकांत शर्मा पैदल चलने के बजाय बाइक पर बैठकर आगे निकल गया। बताया गया कि बाइक पर बैठते समय उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। अभ्यर्थियों के पीछे चल रही वन विभाग की टीम की नजर उस पर पड़ी तो उसका वीडियो बना लिया गया। बाद में चेस्ट नंबर के आधार पर उसकी पहचान की गई।