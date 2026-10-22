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अनूपपुर

Anuppur Crime: रात में पत्नी के शव को घसीटकर कमरे में ले गया, साथ में सोया, सुबह बच्चों के साथ पहुंची मां… तो मिटा चुका था खून के निशान

Anuppur Crime: खून के निशान छिपाने के लिए कमरे में पति ने गोबर से की पुताई, पत्नी के मायके जाने की जिद को लेकर हुआ था विवाद, बेटे-बहू में झगड़ा होने पर बच्चों को लेकर चली गई थी मां।
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अनूपपुर

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Shailendra Sharma

Updated: 22 Oct 2026, 4:28 PM IST

kotma thana

kotma thana, कोतमा थाने की फाइल फोटो (Source-Patrika File)

Anuppur Crime: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरोध के टिकई टोला में घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने कमरे में बिखरे खून के निशान छिपाने के लिए गोबर से पुताई कर दी। गुरुवार सुबह घटना का पता चलने पर गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को अभिरक्षा में लेकर जांच शुरू की।

5 साल पहले की थी लव मैरिज

मृतका की पहचान 23 वर्षीय चंदा देवी कोल के रूप में हुई है। उसका विवाह सुदामा अगरिया (26) से हुआ था। दोनों के दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र लगभग ढाई वर्ष और डेढ़ वर्ष बताई गई है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब ने बताया कि सुदामा और चंदा के बीच प्रेम संबंध के बाद पांच वर्ष पहले विवाह हुआ था। चंदा के बार-बार मायके चले जाने को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से पहले भी कई बार दोनों के बीच समझौता कराया गया था।

बेटे-बहू को झगड़ता देख बच्चों को लेकर चली गई थी मांग


बताया गया कि बुधवार रात करीब 8 से 9 बजे सुदामा नशे की हालत में घर पहुंचा। इस दौरान पत्नी के बार-बार मायके जाने को लेकर उसने चंदा को समझाने का प्रयास किया। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और चंदा के गाली-गलौज करने पर मामला और बिगड़ गया। बेटे और बहू को झगड़ते देख सुदामा की मां दोनों छोटे बच्चों को लेकर किसी दूसरे के घर चली गई। इसी दौरान विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। जहां गुस्से में सुदामा ने चंदा पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।

घसीटकर कमरे में ले गया, रातभर साथ में सोया

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद सुदामा पत्नी को घसीटकर कमरे के अंदर ले गया और नशे की हालत में कमरे में पत्नी के शव के साथ सो गया। गुरुवार सुबह जब उसकी नींद खुली तो चंदा का शव देखा, कमरे में खून बिखरा हुआ था। इसके बाद उसने खून के निशान छिपाने के लिए गोबर से पुताई कर दी, लेकिन निशान पूरी तरह नहीं मिट सके।

बच्चों को लेकर पहुंची मां

इसी बीच सुदामा की मां दोनों बच्चों को लेकर घर लौटी। कमरे में बहू को मृत अवस्था में देखकर वह रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना दी। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को मामले की सूचना मिली। सूचना पर कोतमा थाना प्रभारी रत्नामबर शुक्ला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा भेजा। पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान आरोपी पति को अभिरक्षा में लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

22 Oct 2026, 4:28 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / Anuppur Crime: रात में पत्नी के शव को घसीटकर कमरे में ले गया, साथ में सोया, सुबह बच्चों के साथ पहुंची मां… तो मिटा चुका था खून के निशान

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