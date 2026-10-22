Anuppur Crime: रात में पत्नी के शव को घसीटकर कमरे में ले गया, साथ में सोया, सुबह बच्चों के साथ पहुंची मां… तो मिटा चुका था खून के निशान

इसी बीच सुदामा की मां दोनों बच्चों को लेकर घर लौटी। कमरे में बहू को मृत अवस्था में देखकर वह रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना दी। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को मामले की सूचना मिली। सूचना पर कोतमा थाना प्रभारी रत्नामबर शुक्ला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा भेजा। पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान आरोपी पति को अभिरक्षा में लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।