खुद के 2 बच्चे, दूसरों को 5 पैदा करने की सलाह! आदिवासी जनसंख्या पर अनुपपुर में विधायक फुंदेलाल मार्को का बयान

Anuppur News:मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत आने वाले पुष्पराजगढ़ से कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने आदिवासी समाज की लगातार घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए परिवारों से कम से कम पांच-पांच बच्चे पैदा करने की अपील की है। जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दूधी के ग्राम हर्रा में बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विशेष रूप से बैगा, सहरिया और भूमिया जनजातियों की घटती आबादी का मुद्दा उठाते हुए चिंता व्यक्त की। साथ ही, कार्यक्रम में शामिल आदिवासी समाज के लोगों से बड़ी अपील भी की है।