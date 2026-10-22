अनूपपुर में दर्दनाक हादसा: खंभे से टकराई बाइक, बेटे की मौत से परिवार में कोहराम, दूसरा गंभीर

Anuppur News : मध्य प्रदेश के अनूपपुर में दशहरा पर्व पर रावण दहन देखकर घर लौट रहे दो युवकों की मोटरसाइकिल बीती देर रात भालूमाडा थाना अंतर्गत एसईसीएल जमुना-कोतमा इलाके के महाप्रबंधक कार्यालय के पास एक खंभे से टकरा गई। स्थानीय लोगों के द्वारा घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा ले जाया गया जहां बाइक पर पीछे बैठे 21 वर्षीय प्रिंस गुप्ता की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चला रहा 16 वर्षीय मोहित वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का जिला चिकित्सालय अनूपपुर में उपचार जारी है।