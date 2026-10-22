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अनूपपुर

अनूपपुर में दर्दनाक हादसा: खंभे से टकराई बाइक, बेटे की मौत से परिवार में कोहराम, दूसरा गंभीर

Bike Accident :रावण दहन देखकर लौट रहे थे दोनों युवक, 16 वर्षीय मोहित वर्मा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि 21 वर्षीय प्रिंस गुप्ता की मौत हो गई।
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अनूपपुर

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 22, 2026

Bike Accident

हादसे में जान गवाने वाले प्रिंस गुप्ता की जीवित अवस्था की तस्वीर (फोटो सोर्स: Patrika)

Anuppur News : मध्य प्रदेश के अनूपपुर में दशहरा पर्व पर रावण दहन देखकर घर लौट रहे दो युवकों की मोटरसाइकिल बीती देर रात भालूमाडा थाना अंतर्गत एसईसीएल जमुना-कोतमा इलाके के महाप्रबंधक कार्यालय के पास एक खंभे से टकरा गई। स्थानीय लोगों के द्वारा घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा ले जाया गया जहां बाइक पर पीछे बैठे 21 वर्षीय प्रिंस गुप्ता की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चला रहा 16 वर्षीय मोहित वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का जिला चिकित्सालय अनूपपुर में उपचार जारी है।

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Updated on:

22 Oct 2026 03:16 pm

Published on:

22 Oct 2026 03:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / अनूपपुर में दर्दनाक हादसा: खंभे से टकराई बाइक, बेटे की मौत से परिवार में कोहराम, दूसरा गंभीर

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