Anuppur Crime: ‘मम्मी-मम्मी मुझे पापा ने पानी में दवाई पिलाई है…’ 24 घंटे बाद बच्ची की मौत, पिता की हालत गंभीर

बच्ची रुचिका की मौत की खबर जब उसके बड़े पिता नेमू सिंह को लगी तो वो रात करीब 10 बजे घर पहुंचे और मोहित को घटना की जानकारी दी। उन्होंने मोहित से कहा कि ससुराल पक्ष के लोग तुम पर रुचिका को जहर पिलाने का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद मोहित घबराकर कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। काफी प्रयास के बाद भी मोहित ने देर रात तक दरवाजा नहीं खोला। नेमू सिंह ने बताया कि रात करीब एक बजे मोहित ने खुद दरवाजा खोला और जमीन पर गिर पड़ा, उसने बताया कि उसने जहर पी लिया है। इसके बाद तुरंत अस्पताल लेकर आए जहां इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। घटना के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है।