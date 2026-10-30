Anuppur Crime: बाइक के नंबर से चला रहे थे कार, अंदर भरा था 211 किलो 99 ग्राम गांजा

Anuppur Ganja Smuggling: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत गांजा तस्करी के लिए आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए शातिराना तरीका अपनाया था। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी, जबकि जांच में सामने आया कि वाहन पर दर्ज सीजी 16 सीए 9735 नंबर किसी कार का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में किसी दोपहिया वाहन के नाम पर पंजीकृत है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर कार के चेचिस और इंजन नंबर को भी मिटा दिया था। ऐसे में राजेंद्रग्राम पुलिस अब वाहन के वास्तविक मालिक और फरार आरोपियों का पता लगाने में जुटी है।