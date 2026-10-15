पाली के पास दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन से टक्कर से महिला समेत 3 की मौत

मोटरसाइकिल में सवार तीनों की पहचान आर्यन केवट (21 वर्ष), पिता रामस्वरूप केवट, पंकज केवट (22 वर्ष), पिता राजेश केवट तथा देववती केवट (56 वर्ष), पति बद्री केवट, निवासी बकेली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि, हादसे में महिला देववती केवट की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं, पंकज केवट ने फुनगा अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया है। गंभीर रूप से घायल आर्यन केवट को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुनगा में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई है।