नीचे चंबल नदी, ऊपर डगमगाती रही स्कूल बस, महु में ट्रक की टक्कर से अटकी 35 बच्चों की सांसें

घटना बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के डॉ. आंबेडकर नगर (महू) के अंतर्गत आने वाले हासलपुर में चंबल नदी की पुलिया पर हुई। डेफोडिल्स स्कूल की बस एमपी 09 जेडई 6461 महू से जानापाव कुटी होते हुए हासलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान ट्रक एमपी 09 एचएच 9675 ने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी दौरान ट्रक बस के पिछले हिस्से से टकराता हुआ आगे की ओर घुस गया। टक्कर से बस का संतुलन बिगड़ गया और वह एक तरफ झुकने लगी। नदी के ऊपर पुलिया पर बस की यह स्थिति देख मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मोर्चा संभाला।