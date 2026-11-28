सरदारपुर. तीन दिन के शटडाउन के बाद यह वितरण ग्राम चालनी, राजपुरा, अमझेरा और मारोल में शुरू किया गया है, जिससे रबी फसलों की सिंचाई के लिए आवश्यक जल उपलब्ध हो सकेगा। परियोजना की राइजिंग मेन पाइपलाइन में अनाधिकृत छेड़छाड़, वाल्व खोलने और जल वितरण व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को जिला प्रशासन और विभाग ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में अमझेरा थाने में मिंडा के दो व्यक्तियों दिलीप पिता छोगालाल और जसवंत पिता दिलीप पर अनाधिकृत रूप से वाॅल्व खोलने का प्रकरण दर्ज किया गया है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा परियोजना की जल वितरण व्यवस्था और पाइपलाइन की सुरक्षा की प्रतिदिन स्वयं निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ और थाना प्रभारी सरदारपुर ने पुलिस व प्रशासनिक दल के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया।